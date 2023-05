Hispaania rassismiskandaal kustutas Brasiilias Kristuse tuled. „Probleem on väga tõsine ja rääkimisest enam ei piisa!“

22-aastane brasiillane langes möödunud nädalavahetusel taaskord rassistlike solvangute ohvriks, kui sedapuhku tegid talle liiga Valencia fännid.

Vinicius Junior langes rassismi ohvriks ka septembris ja detsembris, kui temaga käitusid inetult vastavalt Madridi Atletico ning Real Valladolidi poolehoidjad.

„Iga võõrsil peetud kohtumine kätkeb endas ebameeldivat üllatust. Ja sel hooajal on neid olnud õige mitu: tapmisähvardused, üles poodud nukk, kriminaalse sisuga hüüatused... Need kõik on kirja pandud,“ kirjutas Vinicius sotsiaalmeedias.

„Miskipärast räägitakse, et tegemist on isoleeritud juhtimite ning üksikute fännidega, aga see pole nii. Need on korduvad juhtumid, mis leidnud aset mitmetes linnades ja isegi televisioonis,“ vihjas Vinicius Pedro Bravo sõnavõtule Hispaania televisioonis, kus jalgpalliagent ütles, et brasiillane „peaks lõpetama ahvina käitumise“.

Vinicius on väga nördinud, et rassistide nimesid ja nägusid pole siiani avalikkuse ette toodud: „Mille taha see jääb, et neid pole veel kriminaalkorras karistatud? Ja klubisid sportlikult karistatud? Miks ei nõua sponsolid LaLigalt raha? Kas televisioon tõesti jaksab iga nädalavahetus seda matslikkust kajastada?“

„Probleem on väga tõsine ja rääkimisest enam ei piisa. Samuti ei toimi see, kui kriminaalide süü minu kaela veeretatakse,“ sõnas Vinicius lõpetuseks.

Samal ajal otsustas Viniciuse sünnilinn Rio de Janeiro lülitada solidaarsuse märgiks kuulsal Lunastaja Kristuse kujul valgustuse välja.