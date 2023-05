Soomlased on koduse jäähoki MM-i pärast mures: kuidas on see võimalik?

„Kuidas on see võimalik? Karm vaatepilt Nokia Arenal Lõvide MM-i matši ajal kordus taas,“ pealkirjastas Ilta-Sanomat oma loo. Jutt käib Tamperes jätkuvatest jäähoki maailmameistrivõistlustest ning sellest, et tiitlikaitsja Soome ei mängi kodus täistribüünide ees.