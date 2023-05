Jäähoki MM on katastroofi äärel: räägime mitme miljoni suurusest kahjumist

Riias ei paku jäähoki MM pealtvaatajatele just kõige suuremat huvi ning 10 000 pealtvaatajat mahutav areen jääb täitmata isegi võõrustaja Läti koondise mängudes. Korraldajad on probleemi lahendamiseks pöördunud Tšehhi poole, kelle fänne on siiani kõige rohkem Läti pealinnas toimuv alagrupiturniir huvitanud.

Korralduskomitee ühe juhi Edgars Buncise sõnul on rahaline katastroof peatselt käes. „Kohalikke meelitame saali kümneeuroste piletitega, aga keegi ei taha tulla. Hetkel räägime mitmest miljoni suurusest kahjumist. Valitsuse tugi on olematu. Nüüd on meie ainus eesmärk üritus nullkasumile viima. Siiani on kõige aktiivsemad olnud Tšehhi fännid, kuid ka neid pole eriti palju,“ rääkis Edgars Buncise.