Kellest saab Hyundai sõitja? Soome meedia spekuleerib kahe põhjanaabri vahel

Hyundai pealik Cyril Abiteboul on andnud mõista, et tiim mõtleb sõitjat valides ka pikema tuleviku peale. „Tegutseme pikemaajalise plaani nimel, millega on vaja varsti peale hakata. Vähemalt paari etapi pärast vajame uut strateegiat,“ rääkis Abiteboul Ilta-Sanomatele. „Praegune hooaeg saab olema võtmehetk valitava sõitja tuleviku jaoks.“