Kas soomlane saab Hyundais võimaluse? Suninen: vaid kaks tiimikaaslast on minust Soomes jagu saanud

Möödunud nädalal toimunud Portugali rallil võistles põhisõitjate Thierry Neuville'i ja Esapekka Lappi kõrval kolmandana Sordo. Teise koha teeninud hispaanlane pühendas tulemuse varalahkunud Breenile. Vanameister Sordo on stardis ka järgmistel etappidel Sardiinias ja Keenias. Järgnevad rallid Eestis ja Soomes teatavasti hispaanlase lemmikute hulka ei kuulu. Nii otsib Hyundai kolmandat sõitjat kiiretele kruusarallidele.

„Tegutseme pikemaajalise plaani nimel, millega on vaja varsti peale hakata. Vähemalt paari etapi pärast vajame uut strateegiat,“ rääkis Hyundai pealik Cyril Abiteboul Ilta-Sanomatile. „Praegune hooaeg saab olema võtmehetk valitava sõitja tuleviku jaoks.“

Soome ralliajakirjanik Miika Wuorela tõi Ilta-Sanomati veergudel valikuna välja Teemu Sunineni. Soomlane on Hyundaiga pikalt koostööd teinud ja tunneb meeskonna meetodeid. Suninen on alates 2021. aasta lõpust kuulunud just Hyundai programmi, võisteldes peamiselt WRC2-s.