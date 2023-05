Saksamaa klubi soovib Karol Metsa ära osta, kuid hind selgub hooaja lõpus

Mullu FC Zürichi ridades Šveitsi meistriks kroonitud Mets liitus St. Pauliga talvel sõlmitud laenulepingu alusel. Saksamaa esiliigas on Mets väljakul käinud 15 mängus, millest koguni 12 on võidetud.

„Meil on olnud klubiga positiivsed vestlused ja mul on tunne, et see võib viia püsima lepinguni,“ rääkis Mets. „Mu elukaaslasele Kristile meeldib väga Hamburgi linn ja ta sooviks siia jääda.“