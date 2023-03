Karol Mets naudib Saksamaal võiduseeriat ja hullumeelsete fännide toetust

Mullu Šveitsi meistriks kroonitud Karol Mets oli talvel valiku ees, kas leppida FC Zürichis loodetust väiksema mänguajaga või proovida õnne 2. Bundesligas mängivas Hamburgi klubis St. Paulis. Mets otsustas viimase kasuks ja liitus pooleks aastaks sakslastega. Pärast seda on St. Pauli liigas kõik kuus kohtumist võitnud. Mets on alati viibinud väljakul avavilest lõpuvileni. Meeskondliku ja isikliku edu kõrval saab keskkaitsja nautida eriti kirglike fännide ees mängimist. St. Pauli on Euroopa jalgpallis seejuures üsnagi omapärane tiim. Nimelt on nende poolehoidjad avalikult üsnagi äärmuslikud vasakpoolsed. Tribüünidel võib näha näiteks Che Guevara pilte ning teine klubi sümbol on surnupealuu ja kahe risti oleva sääreluuga piraadilipp.