Maailma judoliidu presidendi uskumatu põhjendus, miks venelased võistlema lubada: niimoodi päästame ukrainlaste elusid

Möödunud nädalal lõppesid Kataris Dohas judo maailmameistrivõistlused, kus osales kokku 17 Venemaa ja kaks Valgevene judokat. Kusjuures IJF otsustas vahetult enne suurvõistlust agressorriikide sportlased MM-ile lubada. Loe pikemalt siit.

Kõnealustel sportlastel polnud korraldajate taustakontrolli põhjal sidemeid Venemaa sõjaväega ja kes pole avalikult sõda toetanud. Kaheksa Venemaa koondise taustaliiget aga MM-ile ei lubatud. Samal ajal ukrainlaste meedias tehtud uuring tuvastas, et 17 sportlasest 14 on lepinguliselt seotud Venemaa jõuorganite spordiklubidega. IJF selle kriitikaga päri polnud.

IJF-i rumeenlasest president Marius Vizer selgitas alaliidu suhtumist pikemalt väljaandele Inside the Games. „Jätkame Ukraina toetamist, aga oleme diskrimineerimise vastu,“ alustas Vizer. „Venemaa sportlaste kohalolek on tõend, et nad hoiavad sõjast eemale. Nad oleksid võinud valida sõtta mineku, aga otsustasid jääda spordi juurde ning seetõttu on nad teretulnud.“

„Kui me neid ei lubaks, saadaksime nad rindele. Selle otsusega päästame mõlema osapoole elusid,“ leidis Vizer.

IJF-i otsuse peale otsustas Ukraina judoliit MM-i boikoteerida. Sellele aitas kaasa ka Ukraina valitsus, kes otsustas edaspidi karistada igat spordiliitu, mille atleedid osalevad Venemaa ja Valgevene sportlastega samadel võistlustel.

„Ma ei ole positsioonis, et Ukraina valitsuse otsust kommenteerida. See on nende vaba valik, mina saan rääkida ainult judost,“ kommenteeris Vizer. „Austame nende otsust, aga kõik riigid on meie spordis teretulnud.“

Vizer lisas, et loodab sõja lõppu ja soovib ukrainlasi taas judomaailmas tervitada. Samal ajal kiitis ta (valge)venelasi, kes Dohas neutraalse lipu all võistlesid. „Nägin, kuidas kogu olukord neid veidike mõjutas, aga nende käitumine MM-il oli väga eeskujulik. Tunnen, et kogu judokommuun tervitas neid ning ignoreeris igasugust diskrimineerimist,“ rõõmustas rumeenlane.