Eesti judokad on MM-i eel väljapääsmatus seisus. Kuusik: ma ei taha Venemaa sportlasega maadelda, see on ebaeetiline

Eesti ja ka teiste demokraatlike riikide judomaadlejaid, kes on vastu Venemaa agressioonile Ukraina vastu, sunnitakse tegema otsust: kas anda sõrm kuradile või riskida Pariisi olümpialt eemalejäämise, hullemal juhul kogu spordikarjääri katkemisega.

Ootamatult kuulutas rahvusvaheline judoliit (IJF) läinud laupäeval, nädal enne Dohas toimuva MM-i algust, et Venemaa ja Valgevene sportlased on võistlustele igati teretulnud. Otsuse põhjenduseks toodi kolm punkti: esiteks soovitas rahvusvaheline olümpiakomitee Valgevene ja Venemaa sportlased kaasata taas spordiellu, teiseks on ÜRO arvates paariariikide atleetide tõrjumine inimõiguste rikkumine ning kolmandaks peaksid Venemaa ja Valgevene sportlased saama teistega võrdse võimaluse koguda olümpiapunkte, sest nii olevat õige ja demokraatlik. Küll aga ei öeldud, kas samaga taastatakse IJF-is Venemaa diktaatori Vladimir Putini kui endise judomaadleja aupresidendi staatus.