Itaalias kümnevõistluses 8482 punktiga olümpianormi täitnud Karel Tilga tunnistas, et võistlema minnes oli ta sportliku vormi pärast rahulik. Veidike tekitas ärevust vaid teadmine, et vigastuste tõttu puudus tal pikka aega võistluspraktika. Korraliku punktisumma kogumist see siiski ei seganud.