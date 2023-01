Võiks ju arvata, et järgmise aasta suvel toimuva Pariisi olümpiani on veel aega ja mis mõte on sedavõrd vara karu nahka ehk medaleid jagada, kuid teisalt miks mitte. Võimalik medalivõitja peaks olema juba kõigile tuntud ja teada, sest pooleteise aastaga metsast poodiumile ei hüppa.