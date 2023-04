F1 maailmameister tegi uue formaadi maatasa: lõpetage ära, lähme tagasi vana juurde!

Kahekordne maailmameister hakkas sprindisõite kritiseerima juba kaks aastat tagasi, kui need ellu kutsuti. Red Bulli piloot pole plaati sugugi vahetanud, vaid vastupidi, heli hoopis valjemaks keeranud!

Sel nädalavahetusel sõideti sprinti esmakordselt uues formaadis, nii et sprindil oli ka eraldi kvalifikatsioon laupäeva hommikul. Hollandlase asemel peaksid F1 bossid formaadikatsetuste asemel keskenduma hoopis võistlejaterivi konkurentsi parandamisele.

„Lihtsalt lõpetage kogu see asi! Leian, et tähtis oleks minna tagasi selle juurde, mis meil oli ning tagada, et iga tiim suudaks võidu peale sõita. See on see, mida me peame proovima ja mille poole püüdlema,“ vahendab Verstappeni pahameelt RaceFans.net.

Sprindisõite nimetas Verstappen „kunstlikuks põnevuseks“, lisades: „Mul hakkas tänase kvalifikatsiooni ajal igav, kui aus olla. Mulle meeldib üks kindel kvalifikatsioon, kus sa paned kõik mängu - see oli eile. Seda ma muidugi nautisin. Ja siis peavad nad seda uuesti tegema... Jumal küll, veel üks kvalifikatsioon? Ma lihtsalt ei naudi seda eriti.“

See, mis meil tavalisel nädalavahetusel on, on fännidele parem ja põnevam. Sellega oleme me üles kasvanud ja nii peakski see jääma. Charles Leclerc

Sprindisõidus esimese ja teise koha saanud Sergio Perez (Red Bull) ja Charles Leclerc (Ferrari) nii kriitilised polnud, kuid nõustusid, et formaadis leidub veel arenguruumi.

„Ma arvan, et ma ei vihka seda formaati. Leian, et see on parem kui eelmise aasta sprindiformaat. Ma eelistan seda,“ lausus Leclerc. „Ma ei tahaks, et see tulevikus standardiks muutuks. Kolmest või neljast sellisest sõidust aastas piisab.“

„See paneb sõitjatele palju suurema pinge peale, kui sul on ainult üks sessioon ehk esimene vabatreening, kus sa võid vigu teha,,“ jätkas Leclerc. „Pärast seda on iga sõidetav ring tähtis. Samuti on sul vähem aega ettevalmistuseks, mis tõstab võistluseks valmistudes omakorda simulaatoritöö osatähtsust.“