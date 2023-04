Madridi Reali leer massikakluse põhjustamisest: vabandame kõikide fännide ees, aga mängijatel on emotsioonid ja vahel teeme vigu

„See on nüüd ametnike ja Euroliiga kätes. Juhtunu ei ole hea ei korvpalli, Reali ega Partizani jaoks. Sellist asja ei tohiks kunagi juhtuda,“ sõnas Partizani legendaarne peatreener Željko Obradovic mängujärgsel pressikonverentsil. „Räägime sellest, et mängijatel on emotsioonid, aga see oli kohtumise lõpp ja midagi erilist ei olnud käimas, et selline olukord peaks üldse tekkima. Püüan olukorda maha rahustada, sest mul on Madridi Realis palju sõpru ning peame neid Belgradis viisakalt tervitama.“