Rahvusnaiskond alustab ajaloolist suve. Peatreener Orefice: tahame näidata, et Eesti on võrkpallimaa

Hõbeliigas kuulub Eesti A-alagruppi koos Läti, Austria ja Põhja-Makedooniaga. B-alagrupis mängivad Montenegro, Gruusia, Portugal ja Fääri Saared. Alagrupis mängitakse iga vastasega kodus-võõrsil süsteemis, alagruppide võitjad ja teise koha saajad tagavad koha finaalturniiril. Kui finaalturniiri korraldaja Austria ei tule alagrupis kahe parema sekka, pääseb finaalturniirile lisaks gruppide võitjatele ja korraldajale kahe alagrupi peale parim teise koha saanud naiskond. Finaalturniir toimub 24.-25. juunil Austrias Grazis.

Esialgu treenib koondis Tallinnas TalTechi spordihoones, seejärel minnakse Paidesse. Enne Hõbeliiga turniiri peetakse Paides ka kaks kontrollkohtumist Läti koondisega.

Peatreener Alessandro Orefice tahab Hõbeliigas jõuda finaalturniirile ja loodab jätkata eelmisel suvel tehtud tööd. „Olen ootusärev, et saaksin juba Eestisse koondise juurde tulla ja jätkata sealt, kust eelmisel suvel pooleli jäime. Usun, et sellevõrra oleme võrreldes eelmise aastaga paremas olukorras. Meil on koosseisus mõned uued näod ja mõned varasemast tuttavad mängijad on naasmas, näiteks temporündaja Kätriin Põld ja libero Merilin Paalo. Lisaks uued nooremad mängijad, kelle olukorda tahaksin näha – näiteks Salme Adeele Hollas, Carmel Vares. Ootan huviga, kuidas mängijad on võrreldes eelmise suvega arenenud. Õnneks läksid mitmed koondise põhimängijad selleks hooajaks välismaale ja on saanud tugevates liigades areneda, see annab palju juurde,“ sõnas Orefice.

„Kadi ja Liis Kullerkann, Kristiine Miilen, Eliise Hollas ja Silvia Pertens said tugevas Itaalia esiliigas kõva karastuse, Pertens mängib lisaks nüüd Sloveenia liigas finaalis. Kertu Laak on Prantsusmaa kõrgliigas näidanud häid mänge ja Nette Peit mängib Prantsusmaa esiliiga parimas naiskonnas. See annab mulle treenerina teatud kindlustunde,“ ütles juhendaja. „Küll on mul väga kahju, et Laura Parts sai hooaja alguses vigastada, aga ta paraneb ja loodan, et suve teiseks pooleks on temagi tagasi.“