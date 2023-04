DELFI VIDEO | Rally Estonia uue testikatse kaunid vaated. Miks korraldajate valik just Unikülale langes?

„Katse on huvitav ennekõike seepärast, et joonistab välja kõrgusevahesid - laiemat osa, kitsamat osa - ja saab oma olemuselt olema võrdlemisi sarnane teistele kiiruskatsetele. Tihti otsivad rallikorraldajad paremad palad välja ja panevad need katseteks, aga unustatakse ära Shakedown,“ rääkis Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa.