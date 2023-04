TIPPHETKED ja FOTOD | Pärnu Sadam alistas kodus kindlalt Rapla ning viigistas veerandfinaalseeria

Pärnu kapten Mihkel Kirves tõdes, et sellist kaotust on valus seedida. „Teadsime, et kolmas veerandaeg on väga oluline. Muutusime rünnakul ümmarguseks ja ei leidnud häid lahendusi, nemad said omakorda mängu käima. Neil [Tyler] Cheese ja [Kendall] Stephens said omad visked kätte. Meil langesid nii kaitse kui rünnak ja sealt see vahe tagasi tuli,“ kahetses ta.