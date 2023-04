DELFI VIDEO PRANTSUSMAALT | Hugo Toom: koormused on suured, aga oleme otsustavaks mänguks valmis

Kalev/Cramol on kogu hooaja vältel olnud väga tihe graafik. Viimastel nädalatel on pinge veelgi suuremaks läinud, sest nii eurosarjas kui ka Eesti-Läti liigas on käes play-off ja vääratusi ei saa lubada. „(Koormusi tõsta) ei maksa. Meil ongi viimasel ajal olnud rutiin, et on mäng, siis vaba päev, siis teeme trenni ja on jälle mäng. Koormus on üpriski suur, aga kõik saavad sellest aru - trennid on mõistlikud ja oleme mänguks valmis,“ ütles Toom.