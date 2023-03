AMETLIK | Müncheni Bayern andis Nagelsmannile kinga ja palkas kogenud sakslase. Oliver Kahn: lootsime pikemat koostööd

Endine legendaarne väravavaht, klubi praegune tegevjuht Oliver Kahn sõnas pressiteate vahendusel, et Nagelsmanniga loodeti pikemat koostööd. „Julian jagas meie püüdlust mängida edukat ning aktraktiivset jalgpalli. Jõudsime aga järeldusele, et meeskonna õiget kvaliteeti - kuigi võitsime eelmisel aastal Bundesliga - oleme näinud üha vähem,“ teatas Kahn. „Katari MM-i järel oleme mänginud üha edutumalt ja vähem aktraktiivsemalt. Isiklikult ja kogu klubi nimel tänan Juliani ja tema tiimi. Soovime neile tulevikuks vaid parimat.“

Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidžić lisas: „See oli kõige raskem otsus, mille Bayerni juhatuse liikmena olen teinud,“ sõnas Salihamidžić. „Mul on esimesest päevast saadik olnud Julianiga hea, avatud ja sõbralik suhe. Mul on kahju, et pidime sellise otsuse tegema, aga pärast põhjalikku analüüsi otsustasime sellise valiku kasuks.“