Münchenis peaksid olema suusapuhkused keelatud! Bayern andis Nagelsmannile kinga ja palkab Tucheli

Saksamaal tehakse juba nalja, et mäesuusatamine tuleb Bayerni tiimi liikmetel ära unustada, kuna see toob ainult halba. Väidetavalt otsustati 35-aastane Nagelsmann vallandada mitme põhjuse koondtulemusena ning lisaks mängis olulist rolli fakt, et hiljuti Müncheni lähistele kolinud Tucheli vastu hakkasid huvi tundma teised klubid.