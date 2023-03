Mis juhtus? Lewis Hamilton lõpetas pikaaegse koostöö oma treeneriga

„Angela on olnud mu kõrval viimased seitse aastat ning aidanud mul olla parim versioon endast. Olen tänu temale tugevam sportlane ja parem inimene. Loodan, et liitute täna minuga, soovides talle kõike paremat tema järgmistel sammudel püüdlustel oma unistuste poole,“ kirjutas Hamilton. „Aitäh kõige eest, Ang! Ma ei jõua ära oodata, et näha, mis tulevikul sulle varuks on.“

48-aastane Cullen, kes on kahe lapse ema ja endine maahokimängija, nagu Daily Mail kirjutab, ütles omalt poolt: „Täpselt seitse aastat tagasi seisin ma Austraalias esimest korda vormel 1 hooldusalas. Täna teatan ma elevusega, et olen alustamas uut seiklust. Olen väga tänulik ja õnnistatud, et mul on F1-s selline imeline teekond olnud. Tänan Mercedese tiimi, kes on samuti viimased seitse aastat mu perekond olnud. Ja Lewis Hamilton, sa oled GOAT! (greatest of all time ehk kõigi aegade parim - toim). On olnud au ja rõõm sinu kõrval olla. Olen uhke sinu ja kõige üle, mida sa oled saavutanud. Tänan, et oled mind toetanud, minusse uskunud ja näidanud kätte piiritu potentsiaali, mis meis kõigis peitub.“