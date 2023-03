Laupäeval võtab Delfi Spordi Instagrami konto üle võitleja Maikel Astur

Laupäeval on Asturil ühtlasi matšipäev The League võitlusõhtul Tondiraba jäähallis. Asturi vastaseks on portugallane Adilson Semedo. Mõlemad on 25-aastased ja kaaluvad 77 kg. Asturi profikontol on 24 võitu ja 9 kaotust, Semedol 9 võitu ja 7 kaotust.