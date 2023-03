Venemaa tennisetäht Daniil Medvedev: olen kogu maailma rahu poolt

Ajakirjanikud Indian Wellsi ATP ja WTA 1000 turniiride pressikonverentsil on küsinud mängijate arvamust ukrainlanna Lesia Tsurenko paanikahoo ja sellest tingitud loobumisvõidu kohta .

Medvedev ütles, et tunneb tennisetuuril mängivatele Ukraina tennisistidele kaasa ning pooldab rahu kogu maailmas.

„Ma kindlasti tunnen kaasa kõikidele Ukraina mängijatele, mul on kahju kõige pärast, mida nad läbi peavad elama,“ ütles Medvedev kolmapäeval pärast hispaanlase Alejandro Davidovich Fokina alistamist veerandfinaalis numbritega 6 : 3, 7 : 5.

„Muidugi on meil kohutus [probleemist] rääkida ning sõltub sellest, kuidas iga inimene ja indiviid seda teeb. Ma olen alati öelnud sama, ma olen rahu poolt üle kogu maailma ja see on kõik, mis ma saan öelda,“ lisas Medvedev.