Ukrainlanna ei suutnud paanikahoo tõttu agressorriigi tennisisti vastu mängida

„Mõni päev tagasi vestlesin meie WTA tegevjuhiga ja olin kuuldust täiesti šokeeritud. Ta ütles mulle, et ta ise sõda ei toeta, aga kui Venemaa ja Valgevene mängijad seda toetavad, siis see on ainult nende arvamus ja teiste inimeste arvamus ei tohiks mind häirida. Samas märkis ta, et kui see temaga juhtuks ja ta oleks minu asemel, tunneks ta end kohutavalt,“ meenutas ukrainlanna oma vestlust ameeriklasest tegevjuhiga.

„Lisaks avaldas ta [Simon] kindlalt seisukohta, et venelased ja valgevenelased naasevad olümpiale ning ütles, et see juhtub täpselt nii, nagu praegu tennises toimub. Samuti ütles ta, et ausa mängu reegleid ja olümpiapõhimõtteid ei rikuta, vaid pigem vastupidi. Just see, et nad olümpial võistlevad, näitab, et need põhimõtted töötavad, et kõik on võrdsed ja kõigil on võimalus seal võistelda. Ma olin sellest vestlusest täiesti šokeeritud ja juba viimases mängus [Donna Vekici vastu] oli mul uskumatult raske. Täna oli mul paanikahoog, ma lihtsalt ei suutnud mängima minna. Loodan väga, et suudan kogu selle info läbi seedida ja järgmiseks turniiriks valmis olla,“ avaldas ukrainlanna lootust.