Regina Ermits kritiseerib suusaliitu: pärast kogu Eesti spordi häbistamist ei suuda nad ikka ausalt käituda

„Võin oma kogemusest kinnitada, et nad on mega toredad ja tublid mehed ning sportlased. Pole siin midagi karta! Nali naljaks - laskesuusatajad või mitte, minu silmis on need kaks ausalt ja õigusega oma kohad treeninud välja. Kahju, et endiselt peale enda ja kogu Eesti spordi häbistamist varasematel aastatel ei suuda Suusaliit ausalt ja läbipaistvalt käituda,“ kirjutas Regina Ermits sotsiaalmeedias, vihjates Eesti murdmaasuusatajate dopinguskandaalidele.