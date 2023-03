Suusaliit heitis endise kolleegi Ränkeli üle parda. Miks? Sest ta on nüüd laskesuusataja?

Endine Eesti murdmaa-, praegune laskesuusakoondislane Raido Ränkel on üdini pettunud, sest ei saa osaleda järgmisel teisipäeval Tallinna lauluväljakul toimuval MK-etapil vabatehnikasprindis. „Tasemelt peaksin starti saama küll, aga ju on põhjus selles, et olen laskesuusataja. Aitäh teile, suusaliit,“ põrutas Ränkel.