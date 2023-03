Perez hoiatas Verstappenit: ma ei kavatse teda aidata, kui tiim mind ei toeta

Sel nädalavatusel algava uue hooaja eel andis Perez aga teada, et ei kavatse enam sarnastel tingimustel Verstappenile abi osutada. „Meeskonnana töötamine on alati väga oluline ja kui ma ei saa vajadusel abi, siis ma ei kavatse ka ise kedagi aidata,“ rääkis Perez Mehhiko Fox'ile.

„Ilma igasuguse kahtluseta on see aasta minu karjääri arvestades kriitilise tähtsusega. See määrab paljusid asju. Näiteks seda, kui hea ma päriselt olen või kas soovin üldse karjääri jätkata,“ vihjas Perez, et kavatseb tiitliheitlusesse sekkuda.