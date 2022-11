Verstappen keeldus tiimikaaslast aitamast. Perez: pärast kõike, mis ma talle teinud olen...

Finiši järel küsis meeskond Verstappenilt aru. „Ma ütlesin teile juba eelmisel korral, et te ei küsiks minult rohkem selliseid asju. Kas see on selge? Ma andsin teile omad põhjused ja jään neile kindlaks,“ kuulutas hollandlane vastuseks.

Verstappen ei soovinud ka pärast oma käitumist selgitada. „Mul on omad põhjused, aga ma ei hakka neid välja ütlema. Usun, et meeskond mõistis mind. Olen sellest varem rääkinud, see ei ole uus asi ei mulle ega neile,“ jätkas maailmameister, lisades, et on sel pühapäeval Abu Dhabis toimuval hooaja viimasel etapil valmis Perezt aitama. „Kõige olulisem on, et me meeskonnana ühtsed püsiksime ja koos edasi liiguksime.“