Karmen Bruus soovib kergejõustiku Euroopa sisemeistrivõistlustel osaleda

18-aastane Bruus pidi Eesti kergejõustikuliidule hiljemalt tänaseks teada andma, mis plaanid tal seoses sise-EM-iga on. „Tal on soov seal võistelda,“ kinnitas alaliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen Delfile.

„Eesti kergejõustikuliit on toonud avalikkuse ette uurimise, kus olen vastu oma tahtmist sattunud intriigi, milles ei tunne end kuidagi osalisena. EKJLi distsiplinaarotsuse avalikustamises on mu arvates näha sportlaste ebavõrdset kohtlemist, sest kolme sportlase andmed on anonüümsed, aga minu omad mitte. Ehk siis need sportlased, kes annavad treeneri karistamiseks vajalikke ütlusi, väärivad kaitset, aga kuna mul treenerile midagi ette heita pole, siis minu kohta võib justkui kõike avaldada,“ kirjutas ta avalduses.