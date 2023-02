BLOGI JA FOTOD | EM-i pääset jahtinud Suumann püstitas tõkkesprindis Eesti rekordi! Pedriks vigastas finaalis jalga

põnevust pakuvad kodustel meistrivõistlustel nii meeste kui ka naiste sprindidistantsid, sest mitu sportlast on EM-i normile väga lähedale jõudnud.

Naiste 60 m tõkkejooksus püstitas Diana Suumann Eesti rekordi 8,07. Tema nimele kuulunud senine riigi tippmark oli 8,13. Istanbuli sise EM-i (2. - 5. märts) normist jäi tal napilt puudu, milleks on 8,03. Järgmised paar päeva näitavad, kas tõkkejooksjal õnnestub siiski tiitlivõistlusele pääseda. Hõbemedali pälvis Anna Maria Millend (8,44) ja pronksi Eliise Anijalg (8,72).

Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev) lootis EM-i pääsme lunastada 60 m tõkkejooksus. Finaal lõppes tõkkejooksja jaoks paraku juba esimestel meetritel. „Säärelihase lõi nii kõvasti krampi, et jalg kadus alt ära. Ei saanudki midagi edasi teha, peab nüüd vaatama, mis edasi järgmised paar päeva toovad. Sisehooaeg on nii või naa läbi, kahtlustan, et väike rebend jalas on,“ sõnas Pedriks. Eesti meistriks krooniti sel alal mitmevõistleja Risto Lillemets 8,04-ga. Talle järgnesid Gert Valdsalu (8,06) ja Rasmus Roosleht (8,28). Hausenberg jättis finaali pooleli.