Prokuratuur Mehis Viru juhtumist: suhtume ilmunud infosse tõsiselt ja kontrollime seda

Kolmapäeva hilisõhtul avalikustas Eesti kergejõustikuliit distsiplinaarkomisjoni protokolli, mille põhjal on treener Mehis Viru korduvalt ja pika perioodi jooksul rikkunud treenerite eetikakoodeksi punkte. Protokollist tuli välja, et EKJL-i juhatuse otsuse aluseks olid ka seksuaalse ahistamise kahtlusega juhtumid, vähemalt üks sportlane on kinnitanud ka seksuaalset vahekorda.