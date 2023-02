Mehis Viru endine õpilane ütles, et oli treeneriga vahekorras. EKJL-i distsiplinaarkomisjon kahtlustab seksuaalset ahistamist

Eesti kergejõustikuliidu avaldatud dokumendist selgub, et ahistamisskandaali sattunud 59-aastane teenekas treener Mehis Viru on olnud vähemalt ühe oma endise õpilasega seksuaalvahekorras. Teised õpilased kinnitasid distsiplinaarmenetluse jaoks läbi viidud küsitluse käigus, et tundsid end Viru poolt ahistatavana. Ütlustest selgub, et Viru on oma õpilaste väitel neid korduvalt kohatult ja seksuaalselt puudutanud ja teinud kingitusi, mis on pannud sportlasi end ebamugavalt tundma.