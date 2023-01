Tallinna MK-etapi korraldaja on lume osas lootusrikas: praegu on meil kindlasti juba pool kogust olemas

Küll aga ei saa Leemetsa sõnul arvestada sellega, et 21. märtsil leiduks Tallinnas piisavas koguses looduslikku lund. „Looduslikule lumele ei saa Tallinnas märtsi teises pooles kindlasti loota. Kui viimase kümne aasta keskmist vaadata, siis mõnel üksikul aastal on seda ette tulnud, aga enamasti mitte,“ rääkis Eesti suusaliidu murdmaakomitee juht Delfile.

Hetkel ollakse kunstlume tootmisega kenasti graafikus. „Kindel ei või kunagi milleski olla, aga praegu on meil kindlasti juba pool kogust olemas,“ on Leemets lootusrikas, et MK-etapp lumepuuduse tõttu ära jää.