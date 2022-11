FOTOD | Suusatamise Tallinna MK-etapi korraldajad loodavad läbi suruda määrderevolutsiooni

Kuigi suusaringkondades tiirles pikalt lauluväljaku kaare esisel MK-sprindi korraldamise idee, siis tõuke andis selleks Seefeldi dopinguskandaal. Väidetavalt vihjati peale seda rahvusvahelise suusaliidu tagatubades, et teatud reputatsiooni tõttu mõnda aega Otepääle võistlusi ei anta. Kuid Eesti ei jää ilma MK-etapita, sest märtsis tulevad Tallinna maailma parimad sprinterid.

Kuid ühel õhtupoolikul toimuval võistlusel on teatud taristu ja kalendriga seotud mured, mistõttu loodavad eestlased läbi suruda pretsedendi, et kõik suusatajad sõidavad sama määrdega. „Eesti tegi septembri lõpus Zürichis maailmakarika komitees ettepaneku, et kõigil oleks common waxing (ühtne määrimine - E. K.). Sellisel juhul tuleksid võistlejad kohale kahe suusapaariga, millest nad valivad trenni järel ühe võistluseks välja. Nii oleks kõigil võrdne määrimine,“ kirjeldas MK-etapi korraldamisega tegelev Robert Peets.