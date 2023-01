Djoković ei saanud Austraalia lahtistel kordagi trenni teha: see fakt räägib juba iseenda eest

„Ta ütles täpselt 97%? Olen viimastel nädalatel mõelnud, kas peaksin vigastuse kohta midagi postitama, ja otsustasin, et teen seda,“ ütles Djoković pärast finaalis Stefanos Tsitsipase alistamist. Niisiis kavatseb ta sotsiaalmeedias oma vigastusest pikemalt rääkida.

„Ma ei taha haledana mõjuda, sest võitsin tiitli, aga kaks aastat tagasi juhtus samasugune asi ja inimesed kahtlevad selles siiani. Nad räägivad igasuguseid asju, teevad selle üle nalja jne. Tunnen, et pean midagi näitama ja tõestama. Mitte nii väga nende inimeste, vaid just iseenda pärast, sest mõned kommentaarid häirivad mind natuke,“ lisas 35-aastane serblane.

Djokovići sõnul ei teinud ta Austraalia lahtiste vabadel päevadel kordagi trenni. „See fakt räägib juba iseenda eest. Vigastus oli selline, millega pidin kõvasti vaeva nägema, et järgmiseks mänguks taastuda. Kui see olnuks lihtsalt väike probleem, siis oleksin ju trenni teinud? Ma polnud kunagi varem sellises olukorras olnud, et ei saa vabadel päevadel trenni teha,“ selgitas 22-kordne suure slämmi turniiride tšempion.