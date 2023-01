Tennisetäht Novak Djokovic kaitses oma isa, kes Vladimir Putini kummardajatega koos poseeris

Aasta esimesel suure slämmi turniiril finaali jõudnud Djokovic kaitses poolfinaalile järgnenud pressikonverentsil isa ning sõnas, et tema käitumist on valesti mõistetud. „Tal ei olnud mingit kavatsust ühtegi sõjalist initsiatiivi toetada,“ vahendas BBC serblase sõnu. „Kahju, et asju on valesti tõlgendatud.“