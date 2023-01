FOTOD | Kreete Verlin ületas Ksenija Balta nimele kuulunud Eesti rekordi: mõtlesin, et kas aeg läks varem kinni

Verlin läbis 60 meetrit tõkkeid ajaga 8,14, millega ta edestas varasemalt Ksenija Balta nimele kuulunud Eesti rekordit kahe sajandikuga.

Teise koha sai isiklikku rekordit korranud Diana Suumann (8,17), kolmas oli Miia Tillmann (8,76) ning neljas Liisa-Maria Lusti (8,91).

„Ma ei osanud tegelikult tõkkejooksu osas midagi oodata, sest eelmised ajad on olnud kehvad,“ rääkis Verlin pärast edukat jooksu. Tema varasem rekord oli 8,20, hooaja tippmark aga vaid 8,34. „Kui nägin aega tablool, olin üllatunud. Mõtlesin, et kas aeg läks varem kinni. Ma ei olnud selleks ajaks täna valmis, aga mul on hea meel, et see sai lõpuks ära tehtud.“

Verlini sõnul andis talle palju juurde kange konkurendi Diana Suumanni võistlemine. „Ta utsitab mind alati tagant ja mina utsitan teda. Üksi on alati keerulisem joosta. Võib-olla ei suuda ennast vaimselt nii kokku võtta. Täna jalg värises ja närv oli täitsa teistmoodi sees, kui eelmistel startidel. Õnn, et Diana tõkkeid jookseb ja samal tasemel kui mina,“ lausus ta.

„Meil on Dianaga komme samasse rütmi jooksma minna. Hea meel, et Diana mu kõrvalrajale pandi. Sisemuses eeldasin, et Diana võidab, aga ju leidsin endas jõu, et finišijoonel natukene ees olla,“ lisas ta.

Verlin leidis tänasele heale jooksule veel ühe võimaliku põhjuse. „Muidu tarbisin igapäevaselt kofeiini, aga tegin kaks nädalat kofeiinipausi. Täna üle pika aja jõin, see tõmbas ka teise värina sisse ja võib-olla tuli see ka kasuks. Keha sai jälle kofeiinivarud täidetud,“ ütles ta.

Et Verlin soovib iga päev vähemalt üheksa tundi und saada, otsustas ta kofeiinivaba lähenemist katsetada. „Kuna uni on taastumiseks väga vajalik, olen valmis loovutama päeva mõnusa osa,“ selgitas ta.

Võimalik, et tänane jooks aitab Verlini märtsi alguses Istanbulis peetavale sise-EM-ile. Midagi kindlat veel loomulikult pole. Verlin kaalub lähiajal välismaal võistlemist, et paremaid edetabelipunkte saada. Sel aastal on tal kooli kõrvalt rohkem aega Euroopa võistluste poole kiigata.