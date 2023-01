Hooaja tippmarki parandanud Nazarov ootab mõõduvõttu olümpiavõitjaga: kalendris on punane ring ümber tõmmatud

Nazarovi sisehooaja peamine eesmärk on hea esinemine märtsi alguses Istanbulis peetaval sise-EM-il. Lootused on kõrgel, sest eelmisel aastal tuli ta sise-MM-il neljandaks. Sama võistluse eeljooksus püstitas ta ajaga 6,55 Eesti rekordi.

Eesti rekordiomanikul on põhjust optimistlik olla, sest ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt ja tagasilööke pole ette tulnud. „Kõik on läinud nii, nagu hooaja alguses kirja panime ja oleme plaane tasapisi täitnud. Oleme keskendunud kvaliteedile ja sprintimisele. Eelmistel aastatel oli mul rohkem muude asjadega tegelemist. Olen saanud kodus harjutada, pole pidanud mööda Euroopat ringi reisima. Selle põhjal on kvaliteet palju parem olnud,“ selgitas Nazarov, kelle treener on Argo Golberg.