Fabio Soli lahkub Eesti võrkpallimeeskonna peatreeneri kohalt

Põhjus peitub Itaalia võrkpalliliiga reeglis, mis keelab sealse kõrgliiga klubide peatreeneritel samal ajal ka mõne rahvusmeeskonna peatreenerina tegutseda ja reegli rikkumise eest on määratud kopsakas rahatrahv. Soli on koos mitme teise Itaalia kõrgliiga treeneriga asjale ka kohtu kaudu lahendust otsinud, ent pole edu saavutanud.

Soli teatas seetõttu kurbusega, et on sunnitud olukorras: „Mul on väga-väga kahju, et pean sellise otsuse langetama ja Eesti koondise juurest lahkuma, aga mul pole valikut. Mul oli koondisega huvitav ja õpetlik aasta ja lootsin seda kevadel koos jätkata, kuid kahjuks pole see võimalik,“ kommenteeris juhendaja.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur tänas Solit panuse eest Eesti koondise arengusse. „Meil on olnud hea nina tipptreenerite Eestisse toomisel ja oleme olnud ka rahvusvahelisel tasemel treeneritele heaks kasvulavaks. Usun, et nii mängijad kui treenerid said selle lühikese ajaga Solilt midagi õppida. Lisaks leppisime kokku, et Soli tuleb kevadel Eesti treenereid koolitama,“ kommenteeris Pevkur.

„Edasisi samme arutas alaliidu juhatus eile õhtul ja otsustas koondisele uut peatreenerit otsima hakata läbi sihitud pakkumiste. Loodetavasti saame õige pea uue nime välja öelda,“ ütles Pevkur.

Delfi Sport võttis ühendust Soliga, kes ei soovinud hetkel täiendavaid kommentaare otsuse osas anda.