Jabura reegli tõttu sai Eesti võrkpallikoondise peatreener suure trahvi. „Kui otsus jääb püsima, pean kaaluma Itaaliast lahkumist“

Itaalia kõrgliigas kehtib reegel, mis ei luba ühe klubi peatreeneril samal ajal mõnda rahvuskoondist juhendada. Reegel võeti kasutusele mõni aasta tagasi, selle eesmärk on vältida huvide konflikti. Nimelt ei soovi liiga, et ükski treener kasutaks klubitasandil enda koondise juhendaja positsiooni ära. Tasub mainida, et kohalikus naiste võrkpallis pole see keelatud.