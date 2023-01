Valeri Karpin „pildiskandaalist“: see ei peegelda kuidagi Eesti igapäevaelu

„Minu esimene reaktsioon oli, et tegemist on arusaamatusega. Ilmselt ei oska ma selle kohta midagi rohkemat öelda. Saadakse lihtsalt valesti aru, mis meie maailmas toimub. Olles olnud Eestis kuu aega, võin kindlusega väita, et tegemist on puhtalt poliitilise probleemiga. Lähtudes minu sealviibimisest, mu perekonnast ja venelastest Eestis tervikuna, ei peegeldanud see kuidagi sealset igapäevaelu. Kordan, et olin seal kuu aega,“ rääkis Karpin.