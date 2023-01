DELFI VIDEO | Konstantin Vassiljev pildiskandaalist: Igaühel on õigus oma arvamusele. Ukrainas toimuv on täielik hullumeelsus

„Me juba palusime selle pildiloo eest vabandust ja tegime avalduse, aga mulle tundub, et inimestel läksid emotsioonid liiga suureks,“ sõnas Vassiljev. „Pildi avaldamine toimus valel ajal ja see ei olnud sobilik ning muud tähendust sellel ei olnud.“

Kas olete nõus kultuuriministriga, et agressorriigi spordieliidiga samas seltskonnas istumine ei ole okei? „Igaühel on õigus oma arvamusele, meil on demokraatlik riik. Meie proovime tegeleda jalgpalliga,“ vastas Vassiljev.

Ukrainas toimuva sõja kohta ütles Vassiljev: „See, mis toimub, on täielik hullumeelsus ja see on vaja kuidagi peatada. Minust see kahjuks ei sõltu. Need, kellest sõltub, peavad tegutsema. Nii lihtsalt on.“