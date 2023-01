Tehnikat vedanud bussi rike muutis Otepää MK-etapi neljapäevast ajakava

Kahevõistluse MK-etappidel on suusahüpete mõõtmist korraldav tehnika ühtne ja selle eest hoolitseb rahvusvaheline suusaliit FIS.

„Ma ei oskagi öelda, kas see masin hakkas Eesti poole sõitma Swiss Timingu Leipzigis asuvast peakontorist või näiteks nelja hüppemäe turneelt. Selle garanteerib FIS, et igal võistlusel oleks ajavõtt ja andmetöötlus õige ajal kohal, aga sel korral tekkis ootamatu viivitus,“ lisas ta.

„Õnneks on meil piisavalt aega asjade ümbermängimiseks. Alustame neljapäeval mäel kell neli ja lõpetame pool üheksa. Kui homme õhtul peaks tekkima näiteks probleeme tuulega, siis on meil PCRi jaoks varuks ka reedene hommik,“ kinnitas Markvardt, et väike tehniline viperus midagi sassi ei aja.