FOTOD | Itaalia kahevõistlejad hüppasid Tallinnas lennuki pealt CityBee autodesse. Kuidas Otepää MK-etapi sportlaste vedu on korraldatud?

„Meie kasutuses on 25 autot. Süsteem on selline, et meie arvutame välja, kui palju autosid ühele koondisele on vaja, et neil oleks mugav sõita ja küsime, kas neile see sobib. CityBee toob autod lennujaama, teeb need kaugjuhtimisega lahti, autod jäävad terveks nädalavahetuseks neile. Kontaktivaba, ei mingit paberimäärimist,“ rääkis Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit.