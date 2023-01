Nii mõnedki koondise mängijad on väljundi leidnud esiliigas, kus profikorvpallist on asi kaugel. Esiliiga klubidel on raha nii vähe, et pole võimalik maksta isegi ammusest ajast kehtivaid üleminekutasusid. Seetõttu pole osa koondislasi saanud sel hooajal pidada ühtegi mängu.