FOTO | Eesti jalgpallurid saatsid vana aasta rõõmsalt ära Venemaa koondise peatreeneri seltsis

Portaalis rusfootball.info ilmus 2014. aastal intervjuu, milles Karpin rääkis, et tunneb end Eestis käies, justkui oleks see endiselt osa Venemaast: „Kui ma käin Ukrainas, Eestis, Leedus, Gruusias - kõik need on endised Nõukogude liidu vabariigid - tunnen, nagu oleks ma Venemaal. Seal räägitakse endiselt vene keelt, kuigi noorte seas vähem, ning kõik saavad sinust aru. Minu jaoks on see kõik üks riik - CCCP.“