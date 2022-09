Narvas sündinud Venemaa vutikoondise peatreener eeldatavasti ära jäävast mängust: Euroopa on täis propagandat

Sellega on kindel, et Venemaa jääb eemale ka Saksamaal peetavast EM-finaalturniirist. Meie idanaabrite meeskonna peatreener Valeri Karpin tõdes, et otsus polnud üllatav. „Midagi pole muutunud. Lugesin seda otsust internetist. Kas ootasin muud otsust? Võib-olla lootsin, aga ei oodanud,“ lausus Karpin.

Nii loodab Venemaa rahvusmeeskond end vormis hoida sõprusmängudega. Üks sellistest oli neil novembris plaanis Bosniaga, ent laiema pahameele tõttu on selle toimumine väga suure kahtluse all. „Mängime nendega, kes sellega nõustuvad. Mulle pole veel keegi helistanud ega suhelnud Bosnia mängu asjus. Viimati öeldi, et mäng ikkagi toimub. See on Bosnia alaliidu mure. See on konkreetselt kolme kuni viie inimese seisukoht. Kui sa elaksid Euroopas, siis võib-olla mõtlesid ka nii. Propaganda on kõikjal,“ ei saanud Narvas sündinud Karpin aru, miks mitmed Bosnia tippmängijad pole nõus nendega kohtuma ja asjast tekkis skandaal.