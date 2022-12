Lakers sipleb NBA-s endiselt mudas. LeBron James ihkab tiitleid: lihtsalt korvpalli pärast mängimine pole minu DNA-s

Läänekonverentsis asub NBA ajaloo üks edukamaid klubisid (Lakers ja Boston Celtics on võitnud rekordilised 17 NBA tiitlit - K.R.) 13. kohal 14 võidu ja 21 kaotusega. Play-in'i koht (7. - 10. koha klubid selgitavad kevadel kaks viimast play-offi pääsejat) asub nelja võidu kaugusel.

Kogu senise hooaja vältel ebastabiilseid esitusi näidanud Lakers on viimasest kümnest mängust võitnud neli. Nende parim võiduseeria sel hooajal on nelja mängu pikkune, millega saadi hakkama novembris. Hiljuti sai taas vigastada ka meeskonna võtmemängija Anthony Davis, mis on klubile suur tagasilöök.