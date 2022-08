Rohkem kui korvpall. LeBron Jamesi unistuse täitumine toob kaasa enneolematu malemängu

Oma ajastu parim korvpallur LeBron James ei mõtlegi ketse varna riputada. Tema Los Angelese häärber on kõikvõimalikest auhindadest pungil ja kuigi 37-aastasena on keha hakanud näitama märke väsimusest, on ameeriklane endiselt hiilgavas vormis. Tiitleid võiks olla rohkem kui neli, et Michael Jordani kõrvale tõusta, aga peamine siht paistab olevat midagi muud.