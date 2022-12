Lionel Messi kritiseeris Van Gaali ja kohtunikku

„Van Gaal ütleb, et nad mängivad ilusat jalgpalli, aga mida ta tegi, oli see, et pani pikad ründajad kasti ja lõi pikki palle,“ sõnas Messi kohtumise järel ajakirjanikele.

Hollandi peatreeneriga polnud rahul ka Argentina kangelaseks tõusnud väravavaht Emiliano Martinez, kes tõrjus kaks penaltit. „Kuulsin, et Van Gaal ütles, et neil on penaltiseerias eelis, kui mäng läheb penaltideni, siis nad võidavad. Ma arvan, et ta peaks oma suu kinni panema,“ teatas Martinez.