M-Spordi pealik: anname endast kõik, et Tänakuga koostööni jõuda

Kui Hyundai ja Toyota teatasid möödunud nädalal koosseisu järgmiseks aastaks, siis M-Spordi kohal on endiselt küsimärgid. Millener on tunnistanud, et tiim peab läbirääkimisi nii Hyundaist lahkunud Tänaku kui ka Loebi, Gus Greensmithi ja Pierre-Louis Loubet’ga.

„Selge see, et pärast Hyundaist lahkumist on Tänak üks valikutest, kuid see variant on meie jaoks finantsseisust väga raske,“ märkis Millener väljaandele Autosport. „Maailmameistrid tulevad hinnasildiga. Anname endast parima, et temaga koostööni jõuda, kuid see saab olema keeruline.“